Иран заявляет о реализации права на самооборону — глава МИД

БАКУ/ Trend/ - Иран в полной мере реализует свое право на самооборону в ответ на израильские атаки.

Об этом, как сообщает Trend, заявил сегодня, 15 июня, министр иностранных дел Исламской Республики Сейед Аббас Арагчи на встрече с дипломатами иностранных государств в Тегеране.

По его словам, если атаки на Иран прекратятся, то и ответные действия со стороны Ирана также будут прекращены.

Арагчи отметил, что Тегеран в рамках этой логики провел пять раундов непрямых переговоров с США. В рамках шестого раунда Иран намеревался представить американской стороне свой пакет предложений в качестве основы для возможного соглашения. Однако, как отметил министр, США первыми представили свой пакет, который Иран посчитал неприемлемым, хотя он и мог бы заложить основу для достижения договоренностей.

«Израильская сторона не желает, чтобы между Ираном и США было достигнуто какое-либо соглашение по ядерной проблеме. Атака Израиля на Иран в момент, когда продолжаются косвенные обсуждения между Тегераном и Вашингтоном, свидетельствует об этом», — подчеркнул он.

Следует отметить, что израильские военные нанесли авиаудары по территории Ирана ранним утром 13 июня. В результате ударов погибло значительное число иранских военнослужащих, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

Напомним, что пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошли 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял Сейед Аббас Арагчи, американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Переговоры проходили в Маскате (1-й, 3-й и 4-й раунды) и Риме (2-й и 5-й раунды).