Иран не направлял никакого сообщения Израилю – МИД Ирана

БАКУ/ Trend/ - Иран не направлял никаких сообщений Израилю через Кипр или другие страны.

Как сообщает Trend, об этом 15 июня заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, комментируя распространённую в зарубежных СМИ информацию о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы передал послание израильской стороне через Кипр.

Следует отметить, что Израиль нанёс авиаудары по Ирану ранним утром 13 июня. В результате погибло большое число иранских военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами, командующего штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашида, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять учёных-атомщиков и высокопоставленных чиновников.