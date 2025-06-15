Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Илон Маск активировал спутниковый интернет Starlink в Иране

В мире Материалы 15 июня 2025 10:48 (UTC +04:00)
Илон Маск активировал спутниковый интернет Starlink в Иране
Фото: Официальный сайт Илона Маска

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск 14 июня объявил об активации спутникового интернета Starlink на территории Ирана.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление он сделал в социальной сети «X».

«Сигналы луча активны», — написал Маск, отвечая на запрос одного из пользователей о возможности запуска Starlink для граждан Ирана.

Отметим, что система спутникового интернета Starlink вызывает особый интерес благодаря своей способности обеспечивать доступ к сети в регионах, где действуют ограничения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости