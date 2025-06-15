Илон Маск активировал спутниковый интернет Starlink в Иране

БАКУ/ Trend/ - Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск 14 июня объявил об активации спутникового интернета Starlink на территории Ирана.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление он сделал в социальной сети «X».

«Сигналы луча активны», — написал Маск, отвечая на запрос одного из пользователей о возможности запуска Starlink для граждан Ирана.

Отметим, что система спутникового интернета Starlink вызывает особый интерес благодаря своей способности обеспечивать доступ к сети в регионах, где действуют ограничения.