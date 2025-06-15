Иран полностью ответил на атаки Израиля — глава МИД

БАКУ/ Trend/ - Иран дал полный ответ на израильские атаки.

Как сообщает Trend, об этом заявил 15 июня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи на встрече с дипломатами иностранных государств в Тегеране.

По его словам, Иран в первую ночь ударов по Израилю нацелился исключительно на военные объекты.

Однако, как отметил министр, после того как Израиль атаковал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод и ряд экономических объектов в провинции Бушер, Иран начал наносить ответные удары по экономической инфраструктуре Израиля. В результате под удар попали в том числе израильские нефтеперерабатывающие заводы.

«Атаки на экономические районы, включая регион Асалуйе в провинции Бушер, являются ошибочным шагом. Перенос конфликта в регион Персидского залива — крайне опасная эскалация. Это расценивается как попытка расширить географию войны за пределы Ирана. Международное сообщество должно немедленно предпринять шаги для прекращения этих нападений», — подчеркнул Арагчи.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак погибли высокопоставленные военные, в том числе начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные чиновники.