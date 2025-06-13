В Стамбуле презентован роман Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном" на турецком языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурно-художественном центре Tophane-i Amire Стамбула состоялась презентация романа выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016) "Приходила женщина в черном" на турецком языке, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие было организовано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке издательства Humanist, осуществившего издание романа на турецком языке.

Ведущая мероприятия Рафига Гасанзаде рассказала о работе над проектом, отметив, что произведения национального классика Максуда Ибрагимбекова обладают объединяющей силой, которая сближает поколения и народы, его книги - это зеркало жизни, наполненное человечностью, юмором и глубиной.

Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева подчеркнула, что Максуд Ибрагимбеков является одной из самых выдающихся личностей, которых взрастил Азербайджан, писатель, донесший современную азербайджанскую мысль языком литературы, посвятивший свое творчество не только родной стране, но и широкой географии, охватывающей различные регионы.

Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, поблагодарив за организацию мероприятия, выразила уверенность, что благодаря этой книге турецкий читатель сможет ближе познакомиться с творчеством писателя.

Ректор Университета Ускюдар в Стамбуле, профессор Назифе Гюнгёр рассказала о культурных связях между Азербайджаном и Турцией и особенностях азербайджанской культуры.

Представители культурной, литературной и кинематографической сфер, а также диаспоры поделились своими мыслями о значении перевода произведений Максуда Ибрагимбекова на турецкий язык и его вкладе в мировую культуру.

Гостям был продемонстрирован видеоматериал, посвященный богатому творческому наследию Максуда Ибрагимбекова.

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