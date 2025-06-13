В Брюсселе состоялось третье заседание энергетического диалога Азербайджан-ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Брюсселе (Королевство Бельгия) состоялось третье заседание энергетического диалога высокого уровня, созданного с целью развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

"На заседании под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йоргенсена были представлены министерство энергетики, SOCAR, Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA), Генеральный директорат Европейской комиссии по энергетике (DG ENER), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также компания CESI.

На встрече были обсуждены вопросы энергетического партнёрства в контексте приоритетов Южного газового коридора и энергетического перехода. Рассмотрены перспективы добычи и экспорта газа Азербайджаном, текущая ситуация с поставками газа в ЕС, а также возможности финансирования газотранспортной инфраструктуры в рамках стратегии ЕБРР в энергетическом секторе.

Отмечается, что в прошлом году поставки газа из Азербайджана в Европу увеличились на 9,5 процента до 13 миллиардов кубометров, а в этом году 50 процентов экспорта приходится на европейский рынок.

Было подчеркнуто, что до 2030 года в соответствии с действующими контрактами планируется дополнительная добыча около 8 миллиардов кубометров газа. Также за счёт ввода в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций общей мощностью примерно 2,7 ГВт ожидается высвобождение около 1,5 миллиарда кубометров газа.

Реализация этих объемов и своевременное наращивание поставок потребует расширения газотранспортной инфраструктуры, инвестиций в разработку месторождений, а также заключения долгосрочных коммерческих контрактов и мобилизации финансовых инструментов.

Также обсуждались вопросы развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, реализация "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа" и других проектов интерконнекторов "зеленой" энергии.

В рамках Регламента ЕС по трансъевропейским энергетическим сетям (TEN-E) и Глобальной стратегии Gateway, а также с точки зрения действующих финансовых инструментов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) были рассмотрены проекты по экспорту "зеленой" энергии.

Было отмечено, что производство "зеленой" энергии и ее поставки в Европу по различным маршрутам и интерконнекторам являются основными стратегическими приоритетами современной энергетической политики страны, определенными Президентом Ильхамом Алиевым. Эти проекты важны не только с точки зрения диверсификации энергетических источников для Европы, но и в контексте геостратегических интересов, связанных с Центральной Азией и Средним коридором.

"На фоне нынешних вызовов настало время продемонстрировать прагматичный подход к увеличению поставок газа из Азербайджана в качестве надежного партнера и предпринять конкретные и решительные шаги для оказания финансовой и политической поддержки развитию соответствующих межрегиональных энергетических инфраструктур. В то же время обеспечение "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа" статусом Проекта общего интереса (PMI) и включение его в Десятилетний план развития сети (TYNDP) имеет решающее значение для успешного развития этой стратегической инициативы. Мы призываем соответствующие структуры Европейского Союза усилить необходимую поддержку в этом направлении и продвигать эту инициативу как приоритетный проект",- заявил Парвиз Шахбазов.

Комиссар Дан Йоргенсен заявил, что данный диалог является свидетельством тесного сотрудничества в сфере энергетики и что подобный формат диалога ведётся лишь с немногими странами.

"Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана в этом направлении. Достижение энергетической безопасности требует предотвращения рисков. Энергетическая инфраструктура является основой для продвижения нашего энергетического перехода. Мы готовы рассматривать возможности расширения энергетической интеграции между регионом Южного Кавказа и Европой. Это может быть реализовано за счёт мобилизации гарантий и комбинированных финансовых инструментов", - отметил Еврокомиссар.

В ходе обсуждений также был проведен обмен мнениями о мерах, принятых в рамках энергоэффективности и сокращения выбросов метана.

Напомним, что энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС ведется с 2022 года",- отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!