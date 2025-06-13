Казахстанская авиакомпания изменила маршруты в обход Ирана и Ирака

АСТАНА /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana будет облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.

Как передает в пятницу Trend, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.

Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях.

Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.