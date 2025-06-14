Fitch прогнозирует рост международных резервов и активов ГНФАР до $74 млрд к концу 2025 года

БАКУ/ Trend/ - Международные резервы и активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) достигнут $74 млрд к концу 2025 года, что эквивалентно 98,4% ВВП страны.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передаёт Trend.

По оценке агентства, активы фонда останутся стабильными на уровне около $62 млрд (79,3% ВВП) в 2025–2026 годах при ожидаемой средней цене на нефть $65 за баррель.

Также отмечается, что чистые иностранные активы Азербайджана в 2025–2026 годах в среднем составят 67% ВВП, что значительно превышает медианные значения стран с рейтингами категории «BBB» и «A».

Fitch прогнозирует снижение профицита текущего счёта до 5,3% ВВП в 2025 году и 4,9% в 2026 году — на фоне стабилизации нефтяных цен. Для сравнения, в 2021–2024 годах данный показатель в среднем составлял 15,6%, тогда как медиана стран с рейтингом «BBB» была на уровне всего 0,4%.

Агентство также ожидает увеличения объёмов экспорта нефти Азербайджаном в средне- и долгосрочной перспективе. Это будет обусловлено разработкой месторождения Карабах и реализацией проектов по добыче сланцевой нефти на суше.