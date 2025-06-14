В Баку создана атмосфера античного мифа - премьера шедевра мирового искусства "Орфей и Эвридика" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Opera Günləri (Дни оперы), впервые организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, состоялась яркая премьера произведения Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика", сообщает Trend Life. Зал был полон, зрители не скрывали эмоций, а аплодисменты не смолкали до самого финального поклона.

"Орфей и Эвридика", созданная в 1762 году на сюжет греческого мифа об Орфее - cамое известное произведение композитора и одно из самых значимых в истории оперного искусства. Это произведение положило начало оперной реформе, направленной на достижение органичного слияния музыки и драмы и подчинение музыкального развития драматическому. Первоначальная версия либретто написана Раньери де Кальцабиджи на итальянском языке.

Этот шедевр XVIII века — не просто опера, а глубоко драматическая притча о любви, которая бросает вызов самой смерти. История Орфея, спустившегося в подземный мир, чтобы вернуть к жизни свою возлюбленную, прозвучала в новой сценической редакции, объединив вокальное и балетное искусство.

В партии Орфея выступили заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Назаров и Анар Микаилов, оба обладающие мощным сценическим обаянием и яркой вокальной манерой. Образ Эвридики воплотили заслуженная артистка Фарида Мамедова и Лиана Прага, лиризм и сценическая утончённость которых придали героине особую эмоциональную глубину. Роль Амура, небесного посланника и покровителя любви, исполнила Зумруд Давудова - легкая, изящная и вдохновляющая.

Дирижёр - заслуженный артист Эйюб Гулиев, чья работа с оркестром добавила звучанию нежности, страсти и напряжённой динамики. Хормейстер — заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, подготовившая слаженное и выразительное хоровое сопровождение. Хореограф — заслуженный артист Юрий Лобачёв, создавший язык движений, в котором каждое па и каждый жест становились продолжением музыкальной фразы. Концертмейстер - Даниил Кириллов, чье исполнение обеспечило высокий уровень музыкального сопровождения.

Постановка объединила оперу и балет в гармоничном синтезе, подарив публике глубокие эмоции, эстетическое наслаждение и настоящую силу классического искусства. Спектакль подчёркивал мистическую атмосферу античного мифа: сценическое пространство дышало вечностью, создавая иллюзию греческой трагедии, разыгрываемой не людьми, а тенями прошлого.

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