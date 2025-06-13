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Трамп заявил, что Иран обращается по поводу соглашения по ядерной сделке

Политика Материалы 13 июня 2025 20:58 (UTC +04:00)
Трамп заявил, что Иран обращается по поводу соглашения по ядерной сделке
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские официальные лица позвонили ему и попросили достичь соглашения по ядерной программе Тегерана.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала NBC News, передает Trend.

Трамп отметил, что после ударов Израиля официальные лица Исламской Республики Иран обращаются к нему с подобными предложениями.

"Они звонят мне, чтобы поговорить о сделке. Посмотрим", - добавил он.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.

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