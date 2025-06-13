В Баку прошло второе заседание Оргкомитета III Игр стран СНГ (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 13 июня под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Самира Шарифова состоялось второе заседание Организационного комитета III Игр государств-участников СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оргкомитет.

В рамках мероприятия компания Baku City Circuit Operating Company, действующая при Министерстве молодежи и спорта, представила презентации, посвящённые ходу подготовки к Играм.

Участникам заседания была предоставлена подробная информация о проделанной работе по направлениям регистрации, встреч и проводов в аэропорту, организации транспортного обслуживания в дни церемоний открытия и закрытия, а также в период проведения соревнований. Обсуждались вопросы логистики и снабжения, административного обеспечения, работы с персоналом и волонтёрами, медиа-услуг, коммуникаций, подготовки спортивных объектов и обеспечения безопасности.