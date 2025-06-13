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Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии - Теймур Мусаев

Общество Материалы 13 июня 2025 11:44 (UTC +04:00)
Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии - Теймур Мусаев

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии.

Как сообщает в пятницу Trend, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе открытия Первого конгресса онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил, что сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности в области онкологии, выходит на качественно новый уровень.

"Этот конгресс стал важной платформой для развития совместных научных исследований, инновационных проектов и обмена опытом между странами — участницами Организации тюркских государств", - подчеркнул министр.

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