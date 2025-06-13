Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране секретарём Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, министр обороны выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что дружественные отношения глав государств вносят значительный вклад в сотрудничество между нашими странами, министр отметил важность дальнейшего расширения военных связей.

В свою очередь, В.Махмудов поблагодарил за оказанное гостеприимство. Было особо подчеркнуто развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, равно как и сотрудничества в других областях.

На встрече стороны обстоятельно обсудили вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!