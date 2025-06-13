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Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)

Политика Материалы 13 июня 2025 19:54 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 13 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране секретарём Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, министр обороны выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что дружественные отношения глав государств вносят значительный вклад в сотрудничество между нашими странами, министр отметил важность дальнейшего расширения военных связей.

В свою очередь, В.Махмудов поблагодарил за оказанное гостеприимство. Было особо подчеркнуто развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, равно как и сотрудничества в других областях.

На встрече стороны обстоятельно обсудили вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Совбеза Узбекистана (ФОТО)
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