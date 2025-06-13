Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

БАКУ/ Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул необходимость урегулирования разногласий между Израилем и Ираном мирным путем и возвращения к переговорам.

В заявлении Кремля также подчёркивается, что обе стороны отметили важность решения всех вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее офис премьер-министра Израиля сообщал, что Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию в связи с ударами по территории Ирана.