МАГАТЭ подтвердило готовность обеспечить безопасность иранских ядерных объектов

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово оказать техническую помощь и обеспечить защиту ядерных объектов в Иране после недавней атаки на объект в Натанзе.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Подтвердив неизменную приверженность МАГАТЭ принципам ядерной безопасности, охраны и нераспространения, Гросси подчеркнул, что агентство продолжает выполнять свой мандат при любых обстоятельствах. "Я готов взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы содействовать защите ядерных объектов и обеспечению их дальнейшего использования исключительно в мирных целях", - отметил он.

По его словам, в дополнение к инспекторам по гарантиям, уже работающим в Иране, МАГАТЭ при необходимости готово направить на место экспертов по вопросам ядерной безопасности и охраны.

Выступая ранее в тот же день перед Советом управляющих агентства, Гросси сообщил, что уведомил соответствующие власти о своей готовности как можно скорее посетить Иран. "Это позволило бы мне лично оценить ситуацию и содействовать обеспечению ядерной безопасности, охраны и нераспространения на иранских объектах", - подчеркнул глава МАГАТЭ.