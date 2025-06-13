Израиль вступил в экзистенциальную борьбу с Ираном - командир разведки

БАКУ /Trend/ - Израиль вступил в экзистенциальную борьбу с Ираном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Израиля, генерал-майор Шломи Биндер.

"Всем известно, что мы вступаем в кампанию, в ходе которой враг хочет уничтожить нас. Эта кампания носит экзистенциальный характер",- заявил Биндер сегодня утром в обращении к солдатам в командном центре.

"Вы уже не раз слышали: они работают над развитием ядерного потенциала, этот процесс стремительно продвигается, и накапливают значительные объемы обычного вооружения.

Нашей целью является ослабить, разрушить и ликвидировать эту угрозу",- добавил он.

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