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Израиль вступил в экзистенциальную борьбу с Ираном - командир разведки

Израиль Материалы 13 июня 2025 13:56 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль вступил в экзистенциальную борьбу с Ираном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Израиля, генерал-майор Шломи Биндер.

"Всем известно, что мы вступаем в кампанию, в ходе которой враг хочет уничтожить нас. Эта кампания носит экзистенциальный характер",- заявил Биндер сегодня утром в обращении к солдатам в командном центре.

"Вы уже не раз слышали: они работают над развитием ядерного потенциала, этот процесс стремительно продвигается, и накапливают значительные объемы обычного вооружения.

Нашей целью является ослабить, разрушить и ликвидировать эту угрозу",- добавил он.

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