ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по Ирану - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по Ирану.

Об этом заявил во время пресс-конференции представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эффи Дефрин, передает Trend.

"В настоящее время силы обороны Израиля продолжают реализацию наступательного плана для достижения целей операции, одновременно усиливая меры по обеспечению безопасности страны", – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках иранских баллистических атак, Дефрин заявил, что операция только начинается. Он подчеркнул, что израильская армия внимательно отслеживает действия Ирана и «готовится к возможным ответным мерам со стороны Ирана».

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!