Все дроны, запущенные Ираном, обезврежены - минобороны Израиля

БАКУ /Trend/ - Все беспилотные летательные аппараты, запущенные Ираном по Израилю, успешно обезврежены.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее в израильских СМИ появилась информация о том, что из Ирана в направлении Израиля было запущено более 100 беспилотников.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!