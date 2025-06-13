На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается Национальный парк

БАКУ /Trend/ - На территории освобожденных от оккупации городах Ханкенди и Шуша, а также Агдеринского и Ходжалинского районов Азербайджана создается новый Национальный парк.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, руководитель рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди Вугар Керимов на сегодняшнем заседании рабочей группы.

"Национальный парк охватит территорию в 100 тысяч гектаров. Карта парка уже подготовлена и направлена в Государственный комитет по вопросам имущества. Создание нового парка планируется завершить до конца текущего года",- добавил он.

Напомним, что на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобождённых от оккупации территориях в Ханкенди, приняли участие представители соответствующих государственных органов, специальные представители Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агдаринском, Ходжалинском районах и в городе Ханкенди, а также представители Службы восстановления, строительства и управления.

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