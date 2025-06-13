Макрон заявил о готовности Франции поддержать Израиль в случае атак со стороны Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов оказать Израилю всяческую поддержку для отражения возможных атак со стороны Ирана в ответ на удары по иранским ядерным объектам.

Как сообщает Trend, об этом глава Франции заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба Елисейского дворца.

«Что касается Ирана, мы поддерживаем безопасность Израиля. В случае ответного нападения Ирана Франция готова принять участие в защите Израиля с учетом своего влияния и силы. Мы чётко выразили свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул Макрон.