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Макрон заявил о готовности Франции поддержать Израиль в случае атак со стороны Ирана

В мире Материалы 13 июня 2025 22:21 (UTC +04:00)
Макрон заявил о готовности Франции поддержать Израиль в случае атак со стороны Ирана
Фото: Эмманюэль Макрон / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов оказать Израилю всяческую поддержку для отражения возможных атак со стороны Ирана в ответ на удары по иранским ядерным объектам.

Как сообщает Trend, об этом глава Франции заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба Елисейского дворца.

«Что касается Ирана, мы поддерживаем безопасность Израиля. В случае ответного нападения Ирана Франция готова принять участие в защите Израиля с учетом своего влияния и силы. Мы чётко выразили свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул Макрон.

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