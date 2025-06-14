Узбекистан привлекает рекордные инвестиции в энергетику и промышленность – итоги форума в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - С 10 по 12 июня в столице Узбекистана прошел IV Ташкентский международный инвестиционный форум, закрепивший за страной статус одного из самых привлекательных направлений для долгосрочных вложений на евразийском пространстве.

Масштабы мероприятия говорят сами за себя: свыше 8000 участников, более 3000 зарубежных представителей бизнеса, инвестиционных групп и международных организаций, 36 тематических сессий и десятки соглашений на общую сумму $30,5 млрд.

Форум стал не просто деловой площадкой, а настоящим инструментом для выстраивания устойчивых партнерств. Узбекистан демонстрирует, что готов не только участвовать в региональных проектах, но и играть в них ведущую роль.

С периода после первого форума в 2022 году Узбекистан подписал 357 инвестиционных соглашений на сумму 44 млрд долларов США. Но именно нынешний форум установил абсолютный рекорд по объему привлеченных соглашений — 30,5 млрд долларов США за три дня. Это уже устойчивый тренд, отражающий возросший интерес и укрепляющееся доверие со стороны глобального бизнеса. Инвесторы все чаще воспринимают Узбекистан как стабильную и предсказуемую площадку для масштабного сотрудничества.

Значительную часть подписанных соглашений составили проекты в сферах энергетики, инфраструктуры и промышленности. Наиболее обсуждаемым стал проект Sea Breeze Uzbekistan на сумму 5 млрд долларов США, реализуемый совместно с Agalarov Development. Несмотря на сомнения по поводу текущей инфраструктурной готовности региона, замысел амбициозен: превратить Ташкентскую область в символ экономической модернизации и новый туристический центр Евразии. Более прагматичными выглядят соглашения в энергетической сфере: строительство ТЭС мощностью 1400 МВт, запуск солнечных электростанций в Наманганской и Ферганской областях, а также новые меморандумы о развитии газовой генерации с участием международных компаний. JBIC выразила готовность участвовать в строительстве солнечных и ветровых электростанций в Самаркандской и Каракалпакстанской областях, а также многопрофильной клиники на 800 коек в Самарканде (совместно с Sojitz, $250 млн). Общий инвестиционный портфель JBIC в Узбекистане уже достиг $3,7 млрд.

Особое внимание было уделено соглашениям с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) и Фондом международного развития ОПЕК (OFID). Подписанный меморандум на сумму 500 млн долларов США охватывает период 2025–2030 годов и направлен на поддержку частного сектора, включая малый и средний бизнес. Уже реализовано 16 проектов на 375 млн долларов США, еще 8 — на стадии исполнения.

Отдельным блоком стали переговоры с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. Подписано Соглашение о преференциальной торговле и Программа сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах на 2025–2026 годы. Узбекистан и Афганистан обозначили приоритеты в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства и логистики, заложив основу для активного экономического взаимодействия.

Одной из ключевых тем форума стало углубление экономического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном. За последний год количество совместных предприятий выросло в пять раз — в Узбекистане зарегистрировано более 500 компаний с азербайджанским капиталом. На полях форума обсуждались проекты в логистике, транспорте, зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы выхода на рынки Европы и Ближнего Востока через Средний коридор.

Фундамент сотрудничества укрепляется через совместный инвестиционный фонд объемом 500 млн долларов США, в рамках которого уже выбрано 12 конкретных проектов. Как отметил первый замминистра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, на следующей неделе состоится заседание межправительственной комиссии — ключевого инструмента для координации двустороннего взаимодействия. Кроме того, Азербайджан откроет в Узбекистане торговое представительство — шестое в своей международной сети.

На панельной сессии «Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства» директор Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев сообщил, что компания уже изучила более 100 инвестиционных проектов, из которых свыше 15 находятся в активной проработке. В приоритете — инвестиции в миноритарные доли в действующих предприятиях с высоким потенциалом роста, прежде всего, в промышленности.

Символом растущего доверия стало участие азербайджанской Agalarov Development в крупнейшем проекте форума — строительстве туристического комплекса Sea Breeze Uzbekistan на 5 млрд долларов США. Этот проект, как упоминалось выше, демонстрирует переход к совместным инициативам нового масштаба.

IV Ташкентский форум стал знаковым событием, свидетельствующим трансформации инвестиционного климата в Узбекистане и росте роли страны в региональной и глобальной экономике.

Проекты строительства электростанций, особенно в возобновляемой энергетике (солнечные и ветровые электростанции), отражают глобальную тенденцию к «зеленому» развитию и обеспечивают Узбекистану технологическое обновление энергетического сектора. Вложения JBIC и других международных компаний показывают доверие к стабильности и перспективам рынка. Ожидается, что эти проекты снизят энергетическую зависимость страны и повысят экспортный потенциал.

Совместные программы с ICD и OFID свидетельствуют о системном подходе к развитию частного сектора, что повысит предпринимательскую активность, диверсифицирует экономику и обеспечит более равномерное распределение доходов в обществе.

Преференциальные соглашения с Афганистаном и расширение экономических связей с Азербайджаном демонстрируют стратегию Узбекистана как регионального экономического хаба. Создание совместных предприятий и фондов позволяет минимизировать риски и максимально использовать синергию партнерств.

Акцент на поддержку образовательной инфраструктуры и модернизацию промышленности отвечает потребностям страны в квалифицированных кадрах и конкурентоспособной продукции. Миноритарные инвестиции в уже действующие предприятия позволяют снизить риски для инвесторов, одновременно ускоряя рост и инновационное развитие.

Таким образом, Узбекистан четко дает понять: страна уже не догоняет — она формирует тренды. Если ранее внимание концентрировалось на количестве подписанных контрактов, то теперь все чаще звучит вопрос о качестве и реализуемости проектов. Подписанные соглашения — это заявки, но реальная трансформация начнется тогда, когда появится отчетность: что построено, сколько создано рабочих мест, сколько налогов поступило в бюджет, сколько произведено и экспортировано.

Пока многие договоренности носят рамочный характер, и оценить их эффективность можно будет не раньше, чем через 2–3 года. Но очевидно одно: форум работает, интерес к Узбекистану растет, страна меняется — и все это уже не временный всплеск, а устойчивый вектор движения.