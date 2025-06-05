Туркменистан и Монголия запускают транзитный маршрут - соединяя Китай и Каспий

БАКУ /Trend/ - Стратегическое сближение Туркменистана и Монголии достигло новой важной вехи: ключевыми событиями стали визиты глав государств - Президент Монголии Ухнаагин Хурэлсух посетил Туркменистан 12 октября 2024 года, а туркменский лидер Сердар Бердымухамедов совершил визит в Монголию 1-2 июня 2025 года.

Это первые встречи такого уровня с периода установления дипломатических отношений между странами 23 апреля 1992 года. В ходе встреч был подписан пакет документов для развития сотрудничества и укрепления партнерства.

Для Туркменистана важной задачей стало привлечение Монголии к инициативе "Возрождение Великого Шелкового пути". В рамках этой концепции Туркменистан активно продвигает идею создания транспортного коридора Восток-Запад, который связывает страны Центральной Азии с Каспийским регионом, Кавказом, Европой и Восточной Азией.

Монголия, расположенная между Россией и Китаем, рассматривается как потенциально важное транзитное звено в этой цепочке. Ее участие может значительно усилить связность маршрутов, позволяя Туркменистану диверсифицировать экспортные пути своих энергоресурсов - природного газа и нефтепродуктов, а также расширить географию поставок продовольственных и промышленных товаров.

Кроме того, для Монголии это отличная возможность получить доступ к прикаспийским портам, что особенно важно для страны, не имеющей выхода к морю. Также следует отметить, что Монголия зависит от экспорта угля, меди и других полезных ископаемых в Китай (более 90 процентов внешней торговли) и импорта ГСМ из России. Подписанные в июне 2025 года соглашения о международных автомобильных и воздушных перевозках могут открыть новые возможности для запуска транспортных маршрутов. Таким образом, Монголия получит соответствующую важную альтернативу, а Туркменистан укрепит свою позицию транзитного узла между Центральной Азией, Кавказом и Восточной Азией.

Важным этапом переговоров стало обсуждение экономического и энергетического партнерства между Туркменистаном и Монголией.

Туркменистан заявил о готовности рассмотреть возможность привлечения Монголии к поставкам энергоносителей в восточном направлении.

Монголия обладает богатыми запасами угля и редкоземельных металлов, однако испытывает острую потребность в импортной нефти. Страна имеет ограниченные запасы нефти и не располагает собственными мощностями по ее переработке, из-за чего около 90 процентов нефтепродуктов импортируется из России.

Туркменистан, в свою очередь, заинтересован в расширении маршрутов экспорта газа, нефти и электроэнергии. Создание совместных энергетических проектов и организация трансграничных поставок топлива могут открыть новые возможности для обеих стран.

Кроме того, лидеры подчеркнули важность наращивания товарооборота. Монголия обладает значительным потенциалом для экспорта шерсти, кашемира, кожи, мяса и мясных продуктов. Соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, ветеринарии и животноводстве признаны ключевыми направлениями для роста двусторонней торговли.

Однако стоит отметить, что текущий уровень товарооборота между странами остается крайне низким: в 2024 году объем импорта Туркменистана из Монголии составил всего около 10 тысяч долларов, тогда как экспорт Монголии в Туркменистан практически отсутствует. Это свидетельствует о большом потенциале для роста и необходимости активизации совместных усилий по преодолению существующих барьеров.

В политике обе страны следуют схожим принципам - они не вступают в военные союзы, уважают суверенитет друг друга и не вмешиваются во внутренние дела. Такой подход помогает поддерживать стабильные отношения без давления со стороны крупных держав. Монголия особенно ценит нейтралитет Туркменистана и сама стремится к сбалансированной и независимой внешней политике.

В ближайшее время Монголия и Туркменистан планируют создать межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. Она будет следить за выполнением достигнутых договоренностей и помогать развивать совместные проекты. Идея создания такой комиссии обсуждалась еще в 2015 году, когда министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Монголию. Тогда стороны договорились о необходимости сотрудничества в торговле, культуре, образовании и гуманитарной сфере. Сейчас страны возвращаются к этой идее, чтобы наладить более тесное и постоянное взаимодействие и реализовать все подписанные договоренности.

Таким образом, сотрудничество между Туркменистаном и Монголией открывает новые возможности для обеих стран. Для Монголии это поможет сократить зависимость от Китая и России, получить доступ к морским портам и расширить поставки энергоносителей. Для Туркменистана же открывается возможность увеличить экспорт и укрепить свое положение как важного транзитного пункта.