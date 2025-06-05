Создан Оргкомитет в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (WUF13) создан Организационный комитет.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения организации и проведения Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) постановляю:

1. В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в городе Баку в 2026 году создать Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета:

Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики, национальный координатор Тринадцатой сессии Всемирного форума городов

Сахиль Бабаев – министр финансов Азербайджанской Республики

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

Эмин Амруллаев – министр науки и образования Азербайджанской Республики

Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Шахмар Мовсумов – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Зейнал Нагдалиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Ариф Самедов – начальник Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики

Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Вугар Ахмедов – председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»

Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики

Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку

Сабина Гаджиева – начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики

Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Эльбай Гасымзаде – председатель правления Союза архитекторов Азербайджана

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Джейран Махмудова – ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств

Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Гюльчохра Мамедова – ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства

Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Ильгар Мусаев – начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Балабаба Рзаев – президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»

Гюльшан Рзаева – заместитель руководителя аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Саадат Юсифова – заместитель министра культуры Азербайджанской Республики.

2.Организационному комитету, созданному частью 1 настоящего Распоряжения:

2.1.подготовить и осуществить План мероприятий по организации и проведению Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13);

2.2.принять меры по созданию операционной компании.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить финансирование реализации Плана мероприятий, предусмотренного в пункте 2.1 настоящего Распоряжения, и принять меры по решению других необходимых вопросов", - говорится в документе.