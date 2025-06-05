Создан Оргкомитет в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (WUF13) создан Организационный комитет.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Trend.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения организации и проведения Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) постановляю:
1. В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в городе Баку в 2026 году создать Организационный комитет в следующем составе:
председатель Организационного комитета
Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
члены Организационного комитета:
Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики, национальный координатор Тринадцатой сессии Всемирного форума городов
Сахиль Бабаев – министр финансов Азербайджанской Республики
Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики
Эмин Амруллаев – министр науки и образования Азербайджанской Республики
Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Шахмар Мовсумов – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Зейнал Нагдалиев – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Ариф Самедов – начальник Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики
Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Вугар Ахмедов – председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»
Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики
Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку
Сабина Гаджиева – начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики
Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Эльбай Гасымзаде – председатель правления Союза архитекторов Азербайджана
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями
Джейран Махмудова – ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Гюльчохра Мамедова – ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства
Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Ильгар Мусаев – начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Балабаба Рзаев – президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»
Гюльшан Рзаева – заместитель руководителя аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики
Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Саадат Юсифова – заместитель министра культуры Азербайджанской Республики.
2.Организационному комитету, созданному частью 1 настоящего Распоряжения:
2.1.подготовить и осуществить План мероприятий по организации и проведению Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13);
2.2.принять меры по созданию операционной компании.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить финансирование реализации Плана мероприятий, предусмотренного в пункте 2.1 настоящего Распоряжения, и принять меры по решению других необходимых вопросов", - говорится в документе.