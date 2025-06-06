Бум ИИ приведет к резкому росту потребления энергии дата-центрами к 2030 г.
По прогнозам Equinor, к 2030 году дата-центры станут одним из главных потребителей электроэнергии в мире из-за стремительного роста ИИ, облачных сервисов и цифровизации.
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