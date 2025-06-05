Обвиняемый Левон Мнацаканян рассказал в суде об указаниях, полученных от ВС Армении во время апрельских боев 2016 г.

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора в связи с апрельскими боями 2016 года.

Как сообщает Trend, он рассказал, что в то время был "министром обороны" сепаратистского режима и докладывал о происходившем начальнику оперативного управления вооруженных сил Армении Артаку Давтяну и начальнику генштаба Юрию Хачатурову.

"После моего доклада начальник генштаба дал указание вывести даже резервы в районы сосредоточения", - добавил он.

Обвиняемый перечислил указания, полученные им от вооруженных сил Армении в ходе апрельских боев. В эти задачи входило усиление линии фронта, вывод резервов в соответствующие районы, проведение дополнительного укомплектования и использование всех средств для предотвращения наступления противоположной стороны.

Л.Мнацаканян сообщил, что во время апрельских боев они использовали оружие "Д-20", "Д-30", ракеты "Град", стрелковое оружие.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении продолжится 12 июня.

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