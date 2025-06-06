Saipem развивает "зеленые" технологии и обучение в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Saipem укрепляет приверженность устойчивому развитию и поддержке местного населения в Центральной Азии и Каспийском регионе, сочетая долгосрочные инвестиции в человеческий капитал с передовыми технологиями в сфере энергетического перехода.

Об этом в интервью Trend заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.

"Сегодня в регионе работает около 330 человек, более 60% из них - местные специалисты", - отметил он. По его словам, подход Saipem к локальному развитию основан на поддержке образования и расширении возможностей местных сообществ. "Как и во всем мире, наша стратегия включает долгосрочные инвестиции в образовательные проекты, содействие экономическому развитию и сохранение культурного наследия".

В Азербайджане Saipem ежегодно проводит обучающие сессии для студентов вузов и школьников. Эти программы направлены на повышение технической грамотности, а также осведомленности в области охраны труда и здравоохранения. "Такие тренинги помогают учащимся лучше понимать вопросы безопасности и здоровья", - добавил Ферленги.

Вместе с этим, Saipem стремится сыграть более активную роль в изменяющемся энергетическом ландшафте региона. "Мы хотим быть частью решений, которые необходимы Центральной Азии, чтобы справиться с растущим внутренним спросом на энергию и перейти к низкоуглеродной экономике", - сказал он.

Имея солидный опыт в традиционной энергетике, Saipem адаптирует свои технологии к новым экологическим стандартам. "Мы предлагаем решения, которые повышают энергоэффективность и помогают сократить выбросы", - отметил Ферленги.

Он подчеркнул, что Saipem обладает уникальным набором "зеленых" технологий, включая офшорную ветроэнергетику и системы улавливания углерода. "Именно поэтому мы можем стать надежным партнером для стран региона в области устойчивой энергетики", - сказал он. Одной из ключевых разработок компании является запатентованная технология Bluenzyme - ферментативное решение для эффективного и экологически безопасного улавливания CO₂.