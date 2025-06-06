Индийский IndiGo запускает прямые рейсы из Мумбаи в Ташкент

ТАШКЕНТ /Trend/ – Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo расширяет своё присутствие в Узбекистане, запуская прямые рейсы между Мумбаи и Ташкентом, передает Trend со ссылкой на Uzbekistan Airports.

Регулярные рейсы по маршруту Мумбаи–Ташкент–Мумбаи стартуют с 1 августа 2025 года.

Полёты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям — на воздушных судах Airbus A320.

Это уже второй маршрут IndiGo в столицу Узбекистана: ранее, в сентябре 2023 года, были запущены рейсы Дели–Ташкент.

Штаб-квартира IndiGo находится в городе Гургаон (штат Харьяна, Индия). Авиакомпания является крупнейшей в стране по количеству воздушных судов и объёму внутренних перевозок. Выход на узбекский рынок отражает стратегию международного роста перевозчика и отвечает растущему спросу на авиасообщение между Индией и странами Центральной Азии.