Аналитики ожидают высокий интерес инвесторов к проектам нефтепроводов в Казахстане

Согласно прогнозу инвестиционного банка Teniz Capital, в ближайшие годы Казахстан планирует расширять и модернизировать сеть нефтепроводов при участии как государственных, так и международных инвесторов. Эти проекты направлены на повышение экспортного потенциала и обновление существующей инфраструктуры.

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