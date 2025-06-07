Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана

БАКУ /Trend/ - 7 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана со священным Гурбан байрамы, передал пожелания прогресса и благополучия нашему государству.

Глава нашего государства, в свою очередь, поздравил Премьер-министра Пакистана и его народ с Гурбан байрамы, пожелал народу Пакистана счастья, развития и процветания.

С удовлетворением вспомнив состоявшиеся несколько дней назад в Лачине двусторонние встречи, а также трехсторонние встречи в формате Азербайджан-Турция-Пакистан и проведенные в ходе этих встреч обсуждения, Президент Азербайджана и Премьер-министр Пакистана отметили, что все это придало еще больший импульс развитию отношений между нашими странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической, торговой, энергетической, промышленной, военной, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Было затронуто значение Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится летом этого года в азербайджанском городе Ханкенди, выражена надежда на то, что это мероприятие будет способствовать развитию отношений между государствами-членами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.