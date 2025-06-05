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Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)

Экономика Материалы 5 июня 2025 16:37 (UTC +04:00)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания "Dream Group" и китайская "Digital Team Technology Ltd." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия.

Как сообщает в четверг Trend, церемония подписания состоялась в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

Меморандум с азербайджанской стороны подписал главный исполнительный директор компании "Dream Group" Камран Аллахвердиев, а с китайской стороны - соучредитель компании "Digital Team Technology Ltd." Чжан И.

Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие (ФОТО)
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