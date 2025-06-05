АЖД впервые запускает скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку–Газах–Баку

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения удовлетворенности пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 15 июня продлевает маршрут скоростных поездов Баку–Агстафа–Баку до станции Газах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД, продажа билетов на новый маршрут началась с 5 июня. По маршруту Баку–Газах–Баку впервые будут курсировать современные одноэтажные поезда производства компании «Stadler Rail Group».

"Если прежде пассажиры добирались на поезде из Баку в Газах за 8 часов 25 минут (в декабре 2019 года рейсы в этом направлении были отменены), то теперь это расстояние будет преодолеваться за 5 часов 36 минут.

Что касается расписания, скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункты назначения соответственно в 13:36 и 23:36. В направлении Газах–Баку поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинскую железнодорожную станцию в 13:29 и 21:49.

На маршруте применяется динамическая ценовая политика, минимальная стоимость проезда в одну сторону из Баку в Газах в классе стандарт составит 16.20 AZN.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, в мобильном приложении ADY Mobile или на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az).

С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов по маршруту Баку–Газах–Баку АЖД капитально отремонтировала и реконструировала железную дорогу на участке Агстафа–Газах. На железнодорожной линии Баку–Газах, в частности, были проведены проектные работы по налаживанию систем энергоснабжения, связи и сигнализации. Также отремонтировано здание станции Газах, обновлен зал ожидания.

С вводом в эксплуатацию маршрута Баку–Газах–Баку прогнозируется ощутимый рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, ожидается перевозка дополнительно около 10 000 пассажиров в год по этому маршруту",- отмечается в информации АЖД.

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