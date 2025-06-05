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Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 5 июня 2025 16:38 (UTC +04:00)
Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане польская делегация в составе преподавателей английского языка Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий в подчинении Национального университета обороны.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"В рамках визита гости ознакомились с историей и деятельностью института, посмотрели подробную презентацию о славном пути, пройденном военным учебным заведением. В ходе мероприятия польская делегация была проинформирована о процессе обучения в институте, учебных программах и основных направлениях системы обучения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам преподавания английского языка, представляющим взаимный интерес, были даны подробные ответы на вопросы гостей.

В заключение делегация ознакомилась с музеем Военного института", - говорится в информации ведомства.

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Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)
Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)
Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)
Польская делегация посетила Военный институт Азербайджана (ФОТО)
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