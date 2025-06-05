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В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ вырос на 7% - Али Асадов

Экономика Материалы 5 июня 2025 12:45 (UTC +04:00)
В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ вырос на 7% - Али Асадов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Отрадно отметить сохранение положительной динамики товарооборота Азербайджана со странами СНГ, который в 2024 г. вырос на 7 процентов, а по итогам 4 месяцев текущего года зафиксирован прирост в 43 процента.

Как передает в четверг Trend, об этом 5 июня во время выступления на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Проинформировав участников заседания о шагах, предпринимаемых Азербайджаном по усовершенствованию транспортной инфраструктуры, премьер-министр сообщил, что особое внимание уделяется вопросам цифровизации таможенных и транзитных операций. Азербайджан, являясь одним из важнейших транспортно-логистических центров Евразии, играет значимую роль в развитии транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».

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