Азербайджан увеличил доходы от продажи метанола в Италию
В январе-марте текущего года метанол экспортировался из Азербайджана в Израиль, Турцию, Болгарию, Румынию, Гибралтар, Италию, Словению, Грецию.
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