Агентство "Синьхуа" подготовило репортаж о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем в сфере шелководства

БАКУ /Trend/ - Китайское информационное агентство "Синьхуа" подготовило специальный репортаж о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере шелководства, сообщает в четверг Trend.

Репортаж подготовлен из азербайджанского города Гах, где на фоне утреннего тумана главный инженер Немат Сулейманлы осматривал молодую плантацию шелковицы на местной станции племенного шелководства.

"На этих трёх гектарах растут 30 тысяч китайских саженцев, посаженных в 2019 году. Видите, уже почти доходят мне до плеч, — говорит он. — За шесть лет мы импортировали 4,5 миллиона саженцев. Это — возрождение".

В материале говорится, что Азербайджан когда-то занимал второе место в СССР по объёму производства коконов — до 20 тысяч тонн в год. Местный шелк экспортировался в Японию, Швейцарию и Италию. Однако после распада Советского Союза шелководство оказалось на грани исчезновения. "В 1986 году мы производили 6000 тонн коконов, а в 2015 — всего 236 килограммов", — вспоминает Акрам Фаталиев, 40 лет возглавлявший Гахскую селекционную станцию.

«Поворотный момент наступил в 2016 году: Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о господдержке шелководства. Начался проект по внедрению новых грен, и первые китайские саженцы и грены пересекли Тянь-Шань и Каспий, чтобы вновь пустить корни в Азербайджане. Это стало новой главой в сотрудничестве двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь"».

Для развития отрасли в 2017 году была принята "Государственная программа по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы". Страна принялась активно закупать грены в Китае, инкубировать их и бесплатно раздавать фермерам, чтобы довести производство коконов до 6000 тонн в год», - говорится в репортаже.

Основным партнером выступает компания Shandong Guangtong Silkworm eggs Co., Ltd.

«В 2018 году сотрудничество Китая и Азербайджана в сфере шелководства вышло на новый уровень. С технической поддержкой Китая была реконструирована селекционная станция в Гахе», - говорится в материале.

Главный инженер Н. Сулейманлы рассказал, что сейчас выращиваются сорта "Гах-1" и "Гах-2". Скоро начнут формироваться коконы, после чего будет получен новый сорт. Ожидается поставка еще двух сортов грен из Китая.

Как отмечается, в этом году минсельхоз Азербайджана вновь импортировал из Китая 5000 коробок грен, дополнив их 1000 коробками грен местного производства. Прогнозируемый урожай - 240 тонн.