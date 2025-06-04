Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед Законодательной ассамблеей Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости страны. Мероприятие прошло при совместной организации Азербайджанского центра искусств и культуры "Вэтэн" и "Дома Азербайджана" в Канаде.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на церемонии, наряду с представителями азербайджанской общины и других дружественных общин, присутствовали спикер Законодательной ассамблеи Онтарио Донна Скелли, члены парламента Онтарио - Майкл Тиболло, Андреа Хезель, Стэн Чо, Кристин Вонг Там, Руди Кузетто, Лаура Смит, Дейзи Вэй, Мохамед Фирин, Раймонд Санг Чун Чо, а также генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш, директор по связям с правительством Генерального консульства Израиля в Торонто и Западной Канаде Элис Денсон, заместитель генерального консула Ганы Джойс Асамоа-Корантенг, супруга японского консула в Торонто Михо Такеши.

Руководитель Азербайджанского центра искусств и культуры "Вэтэн" и "Дома Азербайджана" в Канаде Лалин Гасанова поблагодарила гостей, разделивших радость азербайджанской общины.

Генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш поздравил общину. Отметив лозунг "Одна нация, два государства", он подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Выступившие другие официальные лица отметили динамичное развитие современного азербайджанского государства.

Азербайджанской общине были вручены поздравительные письма, подписанные премьер - министром провинции Онтарио Даком Фордом, главой Либеральной партии Онтарио Бонни Кромби, спикером Законодательной ассамблеи Онтарио Донной Скелли и членами парламента Онтарио - Майком Шрайнером, Андреа Хезель, Кристин Вонг-Там.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады. Под звуки нашего гимна был поднят Государственный флаг Азербайджана.

Мероприятие завершилось танцевальной программой учащихся школы выходного дня "Мой Азербайджан" при "Доме Азербайджана" в Канаде и выступлением группы нагаристов.

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