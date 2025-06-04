Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)

Общество Материалы 4 июня 2025 19:24 (UTC +04:00)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Перед Законодательной ассамблеей Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости страны. Мероприятие прошло при совместной организации Азербайджанского центра искусств и культуры "Вэтэн" и "Дома Азербайджана" в Канаде.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на церемонии, наряду с представителями азербайджанской общины и других дружественных общин, присутствовали спикер Законодательной ассамблеи Онтарио Донна Скелли, члены парламента Онтарио - Майкл Тиболло, Андреа Хезель, Стэн Чо, Кристин Вонг Там, Руди Кузетто, Лаура Смит, Дейзи Вэй, Мохамед Фирин, Раймонд Санг Чун Чо, а также генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш, директор по связям с правительством Генерального консульства Израиля в Торонто и Западной Канаде Элис Денсон, заместитель генерального консула Ганы Джойс Асамоа-Корантенг, супруга японского консула в Торонто Михо Такеши.

Руководитель Азербайджанского центра искусств и культуры "Вэтэн" и "Дома Азербайджана" в Канаде Лалин Гасанова поблагодарила гостей, разделивших радость азербайджанской общины.

Генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш поздравил общину. Отметив лозунг "Одна нация, два государства", он подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Выступившие другие официальные лица отметили динамичное развитие современного азербайджанского государства.

Азербайджанской общине были вручены поздравительные письма, подписанные премьер - министром провинции Онтарио Даком Фордом, главой Либеральной партии Онтарио Бонни Кромби, спикером Законодательной ассамблеи Онтарио Донной Скелли и членами парламента Онтарио - Майком Шрайнером, Андреа Хезель, Кристин Вонг-Там.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады. Под звуки нашего гимна был поднят Государственный флаг Азербайджана.

Мероприятие завершилось танцевальной программой учащихся школы выходного дня "Мой Азербайджан" при "Доме Азербайджана" в Канаде и выступлением группы нагаристов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Азербайджанский флаг поднят перед Законодательной ассамблеей Онтарио (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости