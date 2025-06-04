В Азербайджане приняты меры в отношении иностранцев, организовавших незаконную религиозную пропаганду

БАКУ /Trend/ - В отношении иностранцев, организовавших незаконную религиозную пропагандистскую деятельность, приняты правовые меры.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместной информации Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы Азербайджана.

Отмечается, что на основе информации об иностранных гражданах, ведущих в нарушение требований законодательства религиозную пропаганду на территории Азербайджанской Республики, Службой государственной безопасности и Государственной миграционной службой было установлено, что иностранцы, являющиеся членами религиозного центра, расположенного на территории другого государства - Шейх Мухаммад Ханиф (1968 года рождения), Карим Бух (1981 года рождения) и Чанна Тадж Мухаммад (1968 года рождения) вели активную деятельность по пропаганде в Азербайджане идей, связанных с нетрадиционными религиозными течениями, организовывали незаконные закрытые религиозные собрания и религиозные обряды.

"На основании собранных материалов было установлено, что действия иностранных граждан, имена которых были упомянуты, противоречат требованиям Закона Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания». Эти действия были пресечены и данные лица были выдворены из страны в соответствии со статьей 79.1.2 Миграционного Кодекса Азербайджанской Республики", - отмечается в информации.

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