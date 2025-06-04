В Баку прошел праздник с образовательно-развлекательными программами для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств провел ряд интересных мероприятий и образовательно-развлекательных программ, приуроченных к Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

Для юных гостей музея были организованы просветительские и творческие мероприятия - лекции, тематические экскурсии и мастер-классы.

В ходе развлекательно-музыкальной программы "Детский сказочный мир", организованной при поддержке Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, были представлены интерактивные сценки, интересные игры и сценические номера с участием любимых сказочных героев.

В программе классической музыки "Краски завтрашнего дня» в рамках проекта "Музыка в музее" свои таланты продемонстрировали юные участники, исполнив известные произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ фильма "Ее сердце". Этот фильм снят в жанре сказки-мюзикла – интересное, заставляющее задуматься произведение, рассчитанное на детей и взрослых.

В саду музея прошел плэнер, организованный совместно с Художественным колледжем при Академии художеств Азербайджана, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель мероприятия – развитие эстетического вкуса у детей, повышение интереса к искусству и поддержка социальной интеграции. На пленэре дети рисовали под руководством преподавателей колледжа, а также участвовали в состязаниях по изобразительному искусству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!