В структуре мирового газового рынка растет влияние краткосрочных контрактов - MVM

БАКУ /Trend/ - В структуре мирового газового рынка усиливается влияние краткосрочных контрактов.

Как сообщил в среду Trend, об этом заявил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Растет доля СПГ (сжиженного природного газа) в поставках, а также усиливается влияние краткосрочных рынков. Краткосрочные рынки приобретают все большее значение, в то же время традиционные долгосрочные контракты и региональная трубопроводная инфраструктура по-прежнему остаются важнейшими элементами поставок. Долгосрочные контракты обеспечивают предсказуемость, инвестиционную безопасность и, конечно, крайне важны как для покупателей, так и для продавцов", – сказал он.

Орбан отметил, что европейский газовый рынок по-прежнему остается фрагментированным. Наблюдается нехватка поставок, происходят геополитические и региональные изменения в структуре спроса.

"Если вы помните, когда началось сокращение поставок российского газа по трубопроводам, была инициатива создать общеевропейскую стратегию по СПГ. К сожалению, она так и не была реализована", – сказал он.