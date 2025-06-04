Минздрав Азербайджана организовал двухдневные кардиологические обследования в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках I Государственной программы Великого возвращения продолжает проводить комплексные медицинские обследования среди населения освобожденных от оккупации территорий, а также кампании по пропаганде здоровья.

Как сообщает Trend, очередное подобное мероприятие, организованное министерством, состоялось в городе Ханкенди. Медицинский персонал Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж. Абдуллаева (НИИК) министерства здравоохранения организовал двухдневные кардиологические обследования для жителей Ханкенди.

Основная цель мероприятия — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний среди граждан, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение лечения.

Медицинское обследование населения проводилось бригадой в составе кардиологов, невропатологов, эндокринологов, медсестер и лабораторных специалистов Института кардиологии, при этом использовались такие методы диагностики, как эхокардиоскопия и электрокардиография. Одновременно определялся уровень сахара и экспресс-методом – уровень холестерина в крови. В ходе медицинской акции обследования прошли около 200 граждан.

В продолжение мероприятия институт также провел просветительскую акцию в Карабахском университете в городе Ханкенди. Директор института Гюльназ Дадашева выступила с подробной презентацией и рассказала о важности проекта с точки зрения пропаганды здорового образа жизни и на фоне роста заболеваний сердца в современную эпоху.

В ходе акции в целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями студентам Карабахского университета были показаны видеоролики о здоровом образе жизни и защите от вредных привычек. В то же время в рамках мероприятия желающим измерили рост и вес, артериальное давление и пульс.

Затем были даны ответы на интересующие студентов вопросы и участникам акции были розданы информационные буклеты.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует проводить постоянные просветительские мероприятия и диагностические акции и на других территориях, освобожденных от оккупации.

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