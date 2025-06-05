Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)

Общество Материалы 5 июня 2025 19:03 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой «Большое возвращение» Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активные мероприятия по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденные территории.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, в рамках программы самозанятости в городе Лачин и селах Забух и Сус Лачинского района, городах Шуша, Ходжалы и селе Баллыджа Ходжалинского района, селе Сарыджалы Агдамского района, городах Физули и Джебраил еще 24 жителям было предоставлено оборудование.

С помощью предоставленного оборудования были созданы малые предприятия по производству мучных изделий, женский салон красоты, мужская парикмахерская, швейная мастерская, а также мастерская по ремонту телефонов, объект по предоставлению типографских услуг, мобильные кофейни, автомастерская и другие малые предприятия.

Состоялась встреча с жителями, которым было предоставлено оборудование для создания малых предприятий. Участники программы самозанятости выразили благодарность главе государства за оказанную поддержку и отметили, что будут стремиться к расширению созданных малых предприятий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые предприятия (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости