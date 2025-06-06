БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации, размещенной на странице диппредставительства в соцсети X, адресовано поздравление как гражданам Азербайджана, так и Турции.

"Поздравляем всех наших граждан, а также азербайджанских братьев и сестер с благословенным праздником Гурбан - символом единства, солидарности и братства мусульман всего мира. Желаем всем крепкого здоровья, радости, благополучия и изобилия за праздничным столом",- говорится в публикации посольства.

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