Непальские медиа пишут о проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ведущий непальский медиа-портал Nepalkhabar опубликовал статью под названием «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы: Молчаливая опасность в послевоенном Азербайджане» (Mines and unexploded ordnance: The silent threat in post-war Azerbaijan).

Как сообщает в пятницу Trend, цель материала, автором которого является посольство Азербайджана, аккредитованное в Индии и Непале, - привлечь внимание мирового сообщества к этой масштабной проблеме безопасности, гуманитарному вопросу и развития, с которой сталкивается страна.

В статье говорится, что с 1991 года территории, некогда оккупированные вооруженными силами Армении, включая Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, активно заминировались, и в настоящее время Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами.

Отмечается, что на более чем 13 процентах территории страны остается около 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эта проблема является серьезным препятствием для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, около 400 наших граждан погибли или получили ранения в результате взрывов мин после окончания Второй Карабахской войны.

Несмотря на многочисленные призывы Азербайджана предоставить карты минных полей, Армения долгое время отрицала их существование. Эти карты, которые были предоставлены только после международного давления, охватывают лишь небольшую часть заминированных территорий и являются точными лишь на 25 процентов. Более 55 процентов недавних инцидентов с минами произошли за пределами территорий, охваченных этими картами.

В статье отмечается, что в нашей стране проводятся широкомасштабные операции по разминированию, кампании по повышению осведомленности и меры по поддержке минных жертв с целью устранения последствий минной проблемы. Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) широко использует передовые технологии и инструменты разминирования для обеспечения безопасной и эффективной очистки от мин. Хотя более 95 процентов этих мероприятий финансируются правительством Азербайджана и были достигнуты значительные результаты, подчеркивается, что, учитывая масштаб проблемы, внешние взносы недостаточны и необходима более значительная международная политическая и практическая поддержка.

В статье также дается обширная информация о глобальных мероприятиях и инициативах, проводимых нашей страной по проблеме мин. Особо отмечается, что гуманитарное разминирование было определено правительством Азербайджана в качестве 18-й Национальной цели устойчивого развития, ведется активная пропагандистская работа для признания этой области со стороны ООН в качестве 18-й Глобальной цели устойчивого развития.

