Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 4,389 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, доходы от экспорта продукции в этом объеме составили 2,449 млрд долларов США.

Это больше по объему на 1,989 млн тонн, или 82,9%, а стоимости - на 911 млн долларов США, или на 59,2%, чем за тот же период прошлого года.

Так, в январе-апреле 2024 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 2,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,538 миллиарда долларов США.

Отметим, что в январе-апреле этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 8,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 4,6 миллиарда долларов США. Это на 198,093 миллиона долларов США, или 4,5% больше по стоимости и 1,3 миллиона тонн, или 18,4% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года.