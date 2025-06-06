На всемирной выставке Expo 2025 в Осаке проведен Национальный день Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирной выставки Expo 2025 в японской Осаке прошел Национальный день Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии, посвященном открытию Национального дня, выступили посол Японии по Expo 2025, главный комиссар Кожи Ханеда и помощник Президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров.

К. Ханеда отметил, что Азербайджан играет важную роль в качестве связующего звена между Азией и Европой. Он сказал, что национальный павильон, вдохновленный поэмой «Семь красавиц» гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви на Expo 2025, представил японской общественности азербайджанскую культуру и развитие страны.

Помощник Президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров обратил внимание на многолетнюю историю дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Японией. Он отметил, что путь участия в Expo, начатый в Ганновере в 2000 году, сегодня продолжается в Осаке, азербайджанские павильоны были отмечены наградами на всемирных выставках в Милане и Дубае, и являются одними из самых посещаемых. Анар Алакбаров сообщил, что Азербайджан является первой страной, подписавшей соглашение об участии в Expo 2025, и в настоящее время национальный павильон один из самых посещаемых. Затем была представлена концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана.

Гости посетили японский и азербайджанский павильоны на Expo 2025. Наш национальный павильон, организованный Центром Гейдара Алиева, расположен в разделе «Соединяя жизни» (Connecting Lives) Expo 2025 и охватывает тему «Семь мостов для устойчивого развития» (Seven bridges for sustainability). Концепция павильона основана на поэме «Семь красавиц» гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Она демонстрирует богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому и устойчивому развитию и открытость к диалогу. В павильоне также представлено «Дерево дружбы», воспевающее Азербайджан и Японию.

Ожидается, что открывшаяся 13 апреля выставка Expo, которая продлится 184 дня, привлечет 28 миллионов посетителей.

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