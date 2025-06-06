Феерический юбилей Фирдовси Атакишиева: Одна, но пламенная страсть… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре состоялся вечер, который надолго запомнится всем, кто стал его свидетелем. Под сводами родной сцены прошёл торжественный творческий вечер актёра театра и кино, телеведущего, заслуженного артиста Азербайджана Фирдовси Атакишиева, сообщает Trend Life.

Повод - более чем значимый: 55-летний юбилей мастера, большую часть жизни посвятившего служению искусству. И название вечера "Одна, но пламенная страсть…" - точно передавало его суть.

Фирдовси Атакишиев - имя, за которым стоит не только талант, но и культура, внутренняя деликатность, врождённая интеллигентность. Он из тех артистов, кого помнят не только по ролям, но и по человеческому обаянию. Элегантный, с тонким чувством юмора, искренний - таким его знают коллеги, зрители, друзья и семья.

И юбилейный вечер стал не просто торжеством даты, а настоящим бенефисом Актера, который прошёл в атмосфере искреннего тепла и признательности. Со сцены звучали сердечные слова от друзей, родных и коллег, чередовались музыкальные композиции, театральные миниатюры, а также трогательные сольные выступления самого виновника торжества. В каждом моменте - благодарность, любовь и та самая неподдельная магия театра, ради которой он выбрал свой путь.

Родился он 7 июня 1970 года в древней Гяндже - городе, где пересекаются история и вдохновение. Окончив факультет актера драма и кино Государственного университета искусств драматического и киноискусства Азербайджанского государственного университета искусств в 1992 году, Фирдовси сразу же был принят в труппу Русского драматического театра. С тех пор – 33 года на сцене, множество ролей, каждая из которых несёт отпечаток его личности.

"Я верю в судьбу, которая для каждого уже написана. Потому что то, что написано Богом, человек стереть не сможет. Оттого и пресловутая ревность, эгоистичность, боязнь увидеть чье-то восхождение мне не присущи. Больше того, что отпущено Всевышним, никто не сможет получить, ведь каждого из нас ведут по дороге, что изначально персонализировано. Талант есть у всех. Но на нем одном долго не проедешь. Надо работать над собой, над своей физикой, над своим умом, над своим психическим состоянием. Потому что, актерское мастерство - это наука!", - говорит актер.

Фирдовси Атакишиев является настоящим фанатиком своей профессии, в хорошем смысле этого слова, и для него ценна каждая творческая личность, каждый артист.

"Каждый актер должен быть автором своей роли, создаваемого образа. Это и делает актера неповторимым, неподражаемым и несравненным. И самое главное, нужно блестяще владеть профессией. Тогда зритель поверит в твою игру и пойдет за тобой…Театр - это живой организм. Он любит честных, преданных, умных, сильных, самодостаточных, терпеливых, выносливых и, естественно, талантливых. Учтите, в театре все условнo - деньги, золото, бриллианты не настоящие. Настоящие - только чувства, эмоции, зрительская любовь и признательность", - говорит актер.

Завершился вечер бурными, долго не смолкавшими аплодисментами, цветами и светом благодарных глаз в зале - самым дорогим подарком для любого артиста.

Такие вечера - это больше, чем юбилей. Это акт признания. Это диалог с прошлым и одновременно - устремлённость в будущее. 33 года на сцене - это не просто срок. Это судьба, прожитая вместе со зрителем. И как бы ни менялся мир, сцена остаётся для Фирдовси Атакишиева тем самым местом, где он чувствует себя живым, настоящим, нужным.

Одна, но пламенная страсть… - к сцене, к искусству, к жизни!

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