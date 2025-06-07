Планируется начало добычи газа на иранском месторождении Тус

БАКУ /Trend/ - К концу января 2026 года в провинции Разави-Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, начнется добыча с газового месторождения Тус.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ Мохаммед Садиг Мехрджу, начальник Управления по техническим вопросам компании "Центральные нефтяные зоны Ирана".

По его словам, в центре внимания находится начало добычи с этого месторождения во внеочередном порядке.

Мехрджу добавил, что ожидается, что с месторождения ежедневно будет добываться 3 миллиона кубометров газа.

Отметим, что газовое месторождение Тус расположено в 100 км к северо-востоку от города Мешхед в провинции Разави-Хорасан. Это месторождение было открыто в 2009 году. На месторождении планируется ежедневная добыча 5 миллионов кубометров газа.

Добавим, что максимальный потенциал добычи компании "Центральные нефтяные зоны Ирана" составляет около 250 тысяч баррелей сырой нефти и 250 миллионов кубометров газа в день.