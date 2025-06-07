В Центре совершенствования морской безопасности НАТО поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня в Центре совершенствования морской безопасности Организации Североатлантического договора (Центр совершенствования морской безопасности НАТО), расположенном в городе Стамбул Турецкой Республики, состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на церемонии, в которой принимал участие личный состав Центра, под звуки Государственного гимна Азербайджанской Республики был поднят Государственный флаг Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии начальник Центра совершенствования морской безопасности НАТО, капитан 1-го ранга Мехмет Дженгиз Экрен подчеркнул роль морской безопасности в глобальной торговле, международном сотрудничестве и коллективной безопасности, отметив её решающее значение в современном глобализирующемся мире. Было подчёркнуто, что принятие Азербайджанской Республики в качестве пятого члена Центра совершенствования морской безопасности НАТО является важным процессом и свидетельствует о приверженности формированию будущего морской безопасности совместно с действующими странами-членами — Турцией, Грецией, Португалией и Румынией.

В выступлении с уверенностью было отмечено, что капитан 3-го ранга Мурад Эльдар оглу Мурадов, назначенный с 2025 года сроком на три года на должность «EDU/007 – Штабной офицер по вопросам образования» в Центре совершенствования морской безопасности НАТО, успешно применит обретенный в период службы опыт в своей стране.

В завершение церемонии в честь присоединения Азербайджанской Республики к деятельности Центра совершенствования морской безопасности НАТО азербайджанскому офицеру был преподнесён памятный подарок.