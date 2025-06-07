Обсуждены возможности сотрудничества между Бакинским портом и портами китайской провинции Гуандун (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги», одной из компаний холдинга AZCON, Ариф Агаев встретился в Бакинском международном морском торговом порту с делегацией во главе с председателем Политической консультативной конференции провинции Гуандун Китая Линь Кэцяном, передает Trend.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Бакинским портом и портами Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чжухай, Шаньтоу и Цзянси в провинции Гуандун, стратегическая роль Среднего коридора, являющегося основной частью транспортного коридора Восток-Запад, эффективная и безопасная транспортировка грузов по этому маршруту, а также вопросы, представляющие общий интерес в сфере грузоперевозок.

Вниманию гостей была представлена ​​работа, проводимая ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по развитию международных коридоров, включая Средний коридор, который обеспечивает эффективное и надежное транспортное сообщение между Китаем и Европой, и роль Бакинского порта в международных грузоперевозках.

Было отмечено, что Бакинский международный морской торговый порт, один из основных сегментов Центрального коридора, открывает широкие возможности для грузоперевозок по направлению Восток-Запад-Восток с годовой грузопереработкой в ​​15 миллионов тонн, благодаря своим современным технологическим возможностям и соответствующей инфраструктуре для быстрых грузовых операций.

Китайская делегация ознакомилась с растущим логистическим потенциалом Бакинского порта в регионе и его благоприятными возможностями для мультимодальных перевозок.