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Сборная Азербайджана по човгану впервые стала чемпионом Европы

Азербайджан Материалы 7 июня 2025 20:04 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по човгану впервые стала чемпионом Европы
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Финальный матч чемпионата Европы, организованного Международной федерацией човгана и проходившего 5-7 июня в Польше, завершился историческим успехом для Азербайджана.

Как передает Trend, в решающей игре национальная команда Азербайджана уверенно обыграла сборную Мальты со счётом 6:2, впервые завоевав титул чемпиона Европы и вписав новую страницу в историю човгана.

В турнире, стартовавшем 5 июня, приняли участие 6 стран - Азербайджан, Турция, Венгрия, Мальта, Польша и Великобритания.

Согласно результатам жеребьёвки, в первом матче сборная Азербайджана встретилась с командой Турции и одержала победу со счётом 3:0. В полуфинале наша команда переиграла Венгрию со счётом 4:0, уверенно выйдя в финал.

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